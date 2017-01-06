Kuşadası'nda kahraman polis için saygı duruşu

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde bir grup, İzmir'deki terör saldırısına kahramanca karşı koyan şehit polis Fethi Sekin için saygı duruşunda bulundu.

Sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup, İzmir'deki hain saldırıda beylik tabancasıyla uzun namlulu teröristlere karşı kahramanca çatışan ve şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için, Barış ve Dostluk Meydanı'nda saygı duruşunda bulundu. Terörün lanetlendiği konuşmalardan sonra, grup ellerindeki karanfillerle polis merkezine kadar yürüdü. Karakol polislerince karşılanan grup üyeleri, başsağlığı dileğinde bulunup, terörü lanetledi. Karanfillerini polislere veren grup, daha sonra dağıldı.

DHA