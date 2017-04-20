Kuşadası'nda polis 'hamile görünümlü terörist' uyarısı yaptı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde terör eylemlerine karşı bilgilendirme yapan Emniyet Amiri Fatih Çetinkaya, hamile görünümlü teröristlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, saldırganların vücuduna bağladığı bombalardan dolayı omuzları öne eğik yürüdüğünü hatırlattı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü, olası terör eylemlerinin önüne geçmek için bilgilendirme toplantıları düzenledi. Toplantıya Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten ve Rehberler Odası Başkanı İsa Levent Gürçavdı katıldı. Birinci gün turistik tesis, çarşı, alışveriş merkezleri ve resmi kurumlarda görev yapan güvenlik görevlilerine, ikinci gün ise çarşı esnafı, şoförler, turizmcilere seminer verildi. Polisin olaylar ve şüpheliler üzerinde çok duyarlı olduğunu söyleyen Emniyet Amiri Fatih Çetinkaya, şunları söyledi:

'Polisimizde duyarlılık var ama yeterli değil, vatandaşın, esnafın, her meslek grubunun duyarlı olması gerekir. Amacımız turizm bölgesi olan Kuşadası'nda herkesi bilgilendirmek' dedi. Terör eylemi yapacak veya canlı bomba olabilecek kişilerde nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgi veren Çetinkaya, 'Hamile görünümlü teröristlere dikkat edilmeli. Hamile kadınların fiziki yapılarından dolayı omuzları dik ve geride, ayaklar açık vaziyette ve ağır hareketlerle yürürler. Saldırgan ise tam aksine vücuduna bağladığı bombalardan dolayı omuzları öne eğik olur. Sıcak havada mont, kaban, pardesü giyenler, zayıf yüzlü ancak göbekli tiplere dikkat edilmeli. Saldırgan eylemin vereceği stres ve sıkıntı nedeniyle sinirli ve heyecanlı tavırlar gösterebilir. Sürekli terliyor olabilir.'

İşyerlerinin bulunduğu yer ve çevresinde bırakılmak istenen paketlere izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Çetinkaya, olası saldırılar sonrası ortaya çıkan kargaşanın meraklı vatandaşlardan kaynaklandığını belirterek 'En büyük sıkıntımız meraklılar. Meraklılar hem çalışmaları aksatıyor, hem de daha büyük bir faciaya neden olabiliyor. Vatandaşların bu tür yerlerden ve müdahale anlarında uzaklaşması, görevlilerin işlerini daha rahat ve güvenle yapmalarını sağlar' dedi.

DHA