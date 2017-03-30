Kuşu, kayyumu bekliyor

KÜTAHYA'nın Simav İlçesi'ne bağlı beldeyken, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi, nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen, ancak mahkeme kararıyla tekrar belde statüsüne kavuşan Kuşu'ya, yapılacak bir seçime kadar, belediye başkanı olarak görev yapmak üzere kayyum atanacağı belirtildi.

Yerel Yönetimler Yasası kapsamında, 2011 yılında, nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belediye statüsünü kaybederek köye dönüştürülen Kütahya'nın Simav İlçesi'ne bağlı Kuşu'da yaşayanlar, bu kararı protesto amacıyla 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandığa gitmedi, muhtar da seçmedi.

31 Mart sabahına muhtarsız uyanan Kuşu'ya dönemin Simav Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran tarafından Kuşu Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay seçim yenileninceye kadar geçici olarak atandı.

VATANDAŞLAR SANDIĞA GİTMEYEREK PROTESTO ETTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 1 Haziran 2014'te, Kuşu'da muhtarlık seçimleri tekrar yapıldı. Ancak, "Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz" diyen Kuşulular, yine sandığa gitmedi. Sandıktan tek oy bile çıkmadı. Bunun üzerine kaymakamlık, ikinci kez sandığı boykot eden Kuşu'ya, Ortaokul Müdürü Feridun Aktay'ı bu kez tarih belirlemeden tekrar muhtar vekili olarak atadı.

10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oy kullanmayan Kuşulular, 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım'daki genel seçimlerde de sandığa gitmedi. Kuşulular, belde statülerinin geri verilmesi için konuyu Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemeden Kuşulular'ı sevindiren karar geçen Şubat ayında çıktı. Kuşu'ya belde olma hakkı geri verildi.

MÜJDEYİ AK PARTİLİ VEKİL VERDİ

Kuşu Muhtarı Feridun Aktay, kendilerini ziyaret eden Ak Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın müjde verdiğini söyledi. Muhtar Aktay, "Bugün 3 yıllık hukuk zaferimizin sonucunu almış bulunuyoruz. Köyümüzü ziyaret eden Ak Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan bize köyümüze en yakın süreçte Kütahya Valiliği tarafından kayyum atanacağını ve bu kayyumun belediye başkanı olarak görev yapacağını söyledi" diye konuştu.

Bu haberin ardından Kuşu halkının artık 16 Nisan'da yapılacak referandum oylamasında sandığa gideceğini dile getiren Muhtar Aktay, "Milletvekilimiz Ahmet Tan bize ayrıca bizim belediyelik hakkımızı kazandıran Ankara İdare Mahkemesi'nin kararının İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile İller Bankası ve Kütahya İl Özel İdare Müdürlüğü'ne de ulaştığını söyledi. Önümüzde hiçbir engel kalmadı. 3 yıldır sürdürdüğümüz hukuk zaferimizi böylece taçlandırdık. Kuşu halkı olarak sevinçliyiz. Bayram ediyoruz. 16 Nisan'da yapılacak referandumda bin 516 seçmenimiz çok özlediği sandığa koşarak gidecek" diye konuştu.

DHA