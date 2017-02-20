Kütahya Valiliği önünde ustura ile intihar girişimi

KÜTAHYA'da işsiz olduğunu belirten evli 3 çocuk babası 40 yaşındaki İbrahim Toy, Valilik önünde usturayı boynuna dayayarak intihara kalkıştı.

Olay saat 17.30 sıralarında Kütahya Valiliği önünde meydana geldi. İşsiz olan İbrahim Toy, Valilik binasına girmek isteyince görevli polisler mesai saatinin bitmesi nedeniyle içeriye alamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Toy cebinden çıkardığı usturayı boynuna dayayarak intihara kalkıştı. Toy'u takviye gelen polisler intiharından vazgeçirmeye çalıştı. İbrahim Toy polislere 'Hakkınızı helal edin' diyerek Kelime-i Şehadet getirip elindeki usturayla boynunu hafif şekilde kesti. Bir polis memuru, sigarasını yakmak için yaklaştığı Toy'un dalgınlığından yararlanıp elindeki usturayı alarak etkisiz hale getirdi.

Boynunu hafif şekilde kesmesi nedeniyle ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İbrahim Toy, kendisine iş bulunması için Valiliğe geldiğini söyledi.

DHA