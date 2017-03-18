Kütahya'da 3 hakim ile 1 savcı gözaltına alındı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından ihraç edilen 202 hakim ve savcıdan, haklarında yakalama kararı bulunanlardan 3 hakim ile 1 savcı Kütahya'da gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, ihraç edilen hakim ve savcılardan haklarında gözaltı kararı bulunan hakim K.A.'yı Kütahya kent merkezinde, hakim H.B.'yi Tavşanlı İlçesinde, kadın hakim F.K.'yı Altıntaş İlçesinde, savcı Y.D.'yi de Simav İlçesinde gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan 3 hakim ve 1 savcı Kütahya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan savcı ve hakimler daha sonra polisler tarafından soruşturmanın yürütüleceği İzmir'e götürüldü.

DHA