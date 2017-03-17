Kütahya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 13 yaralı

KÜTAHYA'da 7 otomobil, 1 kamyon, 1 kamyonet ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya-Tavşanlı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı'dan Kütahya yönüne giden 43 RL 475 plakalı tahta yüklü kamyonet, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, aynı yöne giden 06 ACL 677 plakalı otomobile çarptı. Tavşanlı-Kütahya seferini yapan Ali Bozdemir yönetimindeki 43 HR 742 plakalı yolcu minibüsü de kaza yapan araçları fark edip ani fren yapan 34 ZJ 3135 plakalı kargo kamyonuna çarptı. Bu sırada arkadan gelen 6 araç da kazaya karıştı. Kazada, minibüs şoförü Ali Bozdemir ile yolculardan Yılmaz Şener öldü, 13 kişi de yaralandı.

Minibüsten fırlayıp ağır yaralanan kadının yanına gelen 7 yaşlarındaki oğlu, annesinin elini tutup, "Anne konuş benimle, ses ver bana. Babama haber verin. Anneme bir şey olmasın" diye ağladı.

Yaralılar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan ölen 2 kişinin cestleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

DHA