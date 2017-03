Kuveyt ‘Güzel ve Çirkin’ filmini yasakladı

Disney'in Güzel ve Çirkin animasyon filmi Kuveyt'te "eşcinsel hareketler içerdiği" gerekçesiyle gösterimden kaldırıldı.

Emma Watson ve Dan Stevens’ın başrollerde yer aldığı Güzel ve Çirkin (Beauty And The Beast) animasyonunun filmi Kuveyt'te yasaklandı.

Disney'in LeFou (Josh Gad) karakterinin balo salonunda bir erkekle de iki saniye süresince dans ettiği görüntüyü "eşcinsel hareket" olarak yorumlayanlara filmin yönetmeni Condon "tolerans gösterilerek öyle de değerlendirilebilir" yanıtını verdi. Attitude dergisine konuşan, yönetmenin bu sözleri filmin Malezya'da daha sonra da Kuveyt'te yasaklanmasına neden oldu.

Malezya Disney'den bu sahnelerin sansürlenmesini istedi, şirket de bu isteği geri çevirince film gösterimden kaldırıldı.

Film ABD'nin Alabama eyaletinde protestolara neden oldu. Buna rağmen ABD’de gişe rekoru kıran Güzel ve Çirkin, 170 milyon izleyici ile, 135 milyon hasılat yapan ‘Kayıp Balık Dori’ Filmini geride bıraktı. Dünyada ise 180 milyonluk gişe hasılatına ulaştı.

Güzel ve Çirkin, Rusya'da bazı gösteri salonlarında ise hasılatın artmasına neden oldu. Rusya'da meclis üyesi Milanov filmi "sapkın, küstah ve günah propagandası" olarak yorumladı ve filmin ülkede yasaklanması için hükümete çağrı yaptı.

Filmin eleştirilere konu olan büyük balo dansı sahnesinde, eş değiştirmeli dans eden topluluktan rastgele birilerini seçen Leo Fou iki saniye süresince başka bir hemcinsi ile de dans ediyor.

Josh Gad’in canlandırdığı LeFou karakteri ile Luke Evans’ın canlandırdığı karakter Gaston’un sahnesi “eşçinsel sahnesi” olduğunu şeklinde yorumlandı.

Disney tarihindeki "ilk eşcinsel sahne" olarak yorumlanan bu bölüm, filmin şimşekleri üzerine çekmesine neden oldu.

LGBT de eleştirdi

Birçok izleyici tarafından rahatsız edici bulunmayan bu durum dünyada LGBT'liler tarafından temsilin yeterince ileri gitmemesi yönünden eleştiri aldı. Bir twitter kullanıcısının #BeautyAndTheBeast'ın ciddi mantık hataları var, fakat bu masalın gidişatında değil, Leo Fou da zaten gay değil" yazması sosyal medyada dikkat çekti.

Güzel ve Çirkin'in hikayesi

Birçok izleyicinin çocukluk hatıralarına kazınan 'Güzel ve Çirkin' masalının ilk müzikal uyarlaması 1991 yılında yapıldı. Beyaz perdeye uyarlanan Güzel ve Çirkin, kendisini kaçıran tüylü bir canavara aşık olan güzel masal prensesinin hikayesini anlatıyor. Heteroseksüel bir aşk hikayesini anlatan masaldan uyarlana filmin hikayesi şöyle: Tüccar olan bir adam yolculuğu sırasında fırtınaya yakalanır. Ailesine dönüş yolunda gece konaklayacak bir yer ararken yakınlardaki bir şatoyu görür. Ev sahibi ortada görünmese de her şey konuğun rahatı için ayarlanmıştır. Gitmek üzereyken, gözü bir güle ilişir ve kızının kendisinden bir gül istediği aklına gelir. Gülü kopan adam şatonun sahibi olan canavarla yüz yüze gelir ve hayatına karşılık kızını canavara teslim etmek zorunda kalır. Tüccarın en küçük kızı olan Belle anlaşmayı kabul ederek canavarın şatosuna yerleştiğinde hiç beklemediği bir aşkın kucağına atıldığından habersizdir.

DHA