Kuyumcu cinayetinde 11 yıl sonra 3 kişi gözaltına alındı

ŞİŞLİ’de 2006 yılında sahibi olduğu kuyumcu dükkanı içinde öldürülen işadamı Serop Pursuk cinayetiyle ilgili polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Olayla ilgili 2014 yılında Feriköy'deki evinde intihar eden Hakan T. adlı kişinin bir arkadaşına SMS mesajı attığı ve olayın failleri olarak gözaltına alınan 3 kişiyi işaret ettiği öğrenildi. Cinayetin sebebi ise henüz tespit edilemedi.

CELALETTİN CERRAH OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Şişli’de 25 Ocak 2006 yılında meydana gelen olayda Soylu Kuyumculuğun sahibi Serop Pursuk işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Polis olaydan sonra başlattığı soruşturmada kuyumcudan herhangi bir şeyin alınmadığını tespit etmişti. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kuyumcu Serop Pursuk’un 4 kurşunla öldürüldüğünü belirterek cinayetin sebebinin gasp olmadığını söylemişti.

11 YIL SONRA 3 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Serop Pursuk, cinayetiyle ilgili oldukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Özer D.(34), Necmettin K.(42), Cengiz K.(39) poliste yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmedi.

2014 YILINDA İNTİHAR EDEN BİR KİŞİ OLAYLA İLGİLİ SMS ATMIŞ

Yapılan soruşturma sırasında, 2014 yılında Feriköy’de intihar eden Hakan T. adlı kişinin intihar etmeden bir gün önce bir arkadaşına attığı SMS mesajında olayla ilgili gözaltına alınan kişilerin isimlerini verdiği tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken olayın neden meydana geldiği ortaya çıkmadı.



DHA