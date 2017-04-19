Kuyumcuyu öldürüp altınları çaldılar

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde 65 yaşındaki kuyumcu Mustafa Gök, tabancayla öldürüldükten sonra iş yeri soyuldu.

Olay saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki Mustafa Gök'e ait kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu dükkanının kepenginin yarıya kadar inmiş olduğunu gören komşusu, içeri girdiğinde Gök'ü kanlar içine yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Gök'ün öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Gök'ün tabancayla vurulduğunu ve vitrindeki altınların çoğunun da çalındığını saptadı. İncelemelerde iş yerinin güvenlik kameraları görüntülerinin kaydedildiği hard diskin de çalındığı anlaşıldı. Olayı duyup iş yerine gelen Gök'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Gök'ün cesedi otopsi için morga konuldu.

Polis, Mustafa Gök'ü öldürüp iş yerini soyan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA