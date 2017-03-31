Kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Bozkurt İlçesi'nde, 20 metrelik su kuyusuna düşüp burada mahsur kalan kuzuyu, itfaiye ekipleri kurtarılarak sahibine teslim etti.

Tutluca Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yapan Zekeriya Aslan'a ait kuzu, 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Mahsur kalan kuzunun sesini duyan Aslan ve yakınlarının yaptığı kurtarma girişimleri sonuçsuz kalınca, durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekibi, kuyunun üzerine düzenek kurdu. Bir itfaiye eri iple kuyuya inerken, minik kuzuyu halatla yukarı çekildi. Mahsur kaldığı yerden dışarı çıkarılan kuzu, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

DHA