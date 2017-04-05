Kuzey Kore'den ABDÇin görüşmesi öncesinde bir füze denemesi daha

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ilk buluşmaları öncesinde yeni bir füze denemesi daha yaptı.

İsveç basınında yayımlanan haberlere göre, iki liderin yarın Florida'da Trump'ın sahibi olduğu Mar-a-Lago tatil sitesindeki buluşmada, Kuzey Kore'nin giderek artan füze denemeleri ve daha çok tehdit oluşturan silah programını görüşmeleri bekleniyor.

Haberlerde ayrıca, iki liderin, Kuzey Kore'ye silah programından vazgeçmesi için birlikte baskı yapma konusunu ele alacakları belirtiliyor.Güney Kore ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki bir test alanından denize fırlatılan füze 60 kilometre uçtuktan sonra denize düştü.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını, "Biz bu konunda yeterince konuştuk; daha fazla birşey söylemeyeceğim" diye yanıtladı.

DHA