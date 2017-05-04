Kuzey Marmara Otoyolu'na 6 bin fidan dikildi

Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü Ortaokulu öğrencileri ve İCA çalışanları, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun ağaçlandırma projesi çalışmaları kapsamında Riva Mevkii'nde bulunan viyadük altında 6 bin göknar ve sedir fidanını toprakla buluşturdu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu güzergahı ve viyadük altlarını ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.

Köprü ve otoyolun yapımı sırasında kesilen ağaçların yerine projenin yürütücüsü ve işletmecisi İçtaş Astaldi Konsorsiyomu (ICA) tarafından 5 milyon 100 bin ağaç dikiminin taahhüdü kapsamında bugün Kuzey Çevre Otoyolu'nun Beykoz Riva Mevkii'nde bulunan viyadük altına 6 bin göknar ve sedir fidan dikildi. Bununla birlikte toplam 3 milyon 710 ağaç toprakla buluştuğu açıklandı.

ICA Genel Müdürü Atilla Gökçe'nin evsahipliğinde gerçekleşen ağaçlandırma etkinliğine İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş ile Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü ortaokulu öğrencileri ve ICA çalışanları katıldı.

Etkinlikte konuşan Atilla Gökçe, Cumhuriyet tarihinin özel sektör aracılığıyla en büyük ağaçlandırma projesini yürüttüklerini söyledi.

'3 MİLYON 710 BİN AĞAÇ DİKTİK'

Gökçe, 'Proje kapsamında 5 milyon 100 bin ağacı toprakla buluşturacağız. Ağaçlandırma projemiz 2013 yılında başladı. Geçen kasım ayından itibaren viyadük altlarının yeşillendirilmesi çalışmalarını da başlattık. Bu kapsamda Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte Kasım ayından bu yana 604 bin ağaç diktik. Bugün de buraya 6 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bugüne kadar toplam 3 milyon 710 bin ağaç diktik' dedi.

'7 İLA 8 BİN AĞAÇ KURUDU'

Dikilen bazı fidanların kurumasını da değerlendiren Atilla Gökçe, 'Bazı ağaçların kuruduğu gözlemleniyor. Ancak çok ağır bir kış koşulundan geçtik. Ağaçların bir kısma doğal nedenlerle toprakla uyum sağlayamadı bir kısmı kışa dayanamadı. Ancak bunlar toplam projenin diktiğimiz 3 milyon 710 bin içinde binde 1 bile değil. 7 ila 8 bin civarında ağacın kuruduğunu gözlemledik. Bununla ilgili tedbirlerimiz aldık. Bu ağaçları da değiştirdik' diye konuştu.

YEŞİL BİR GÖRÜNTÜ ALACAK.

İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş de ICA ile yapılan protokole değinerek, 'Proje tamamlandığında toplam 5 milyon 100 bin adet ağaç ve bitkinin toprakla buluşması sağlanacak. Ağaçlandırma çalışmalarıyla Kuzey Çevre Otoyolu'nun daha yeşil bir görüntü alacak' dedi. Ateş, İstanbul'da bu yıl Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2 milyon 100 bin adet fidanın toprakla buluşacağını belirtti.

DHA