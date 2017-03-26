Kuzey Ormanları Savunması'ndan Belgrat Ormanı'na bahar yürüyüşü

Özgür EREN Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) – Kuzey Ormanları Savunması, Belgrat Ormanı'nda 'bahara hoşgeldin' yürüyüşüne çıkmak için biraraya geldi. Kuzey Ormanları Savunması üyeleri saat 11.30 sıralarında Hacıosman Metro İstasyonu çıkışında toplandı.

Kuzey Ormanları Savunması üyesi Başar Toros" Biliyorsunuz İstanbul'a yakın Fatih Ormanı tehdit altında. Kuzey Ormanları İstanbul için nefes ve su demek. Şu an Kuzey Marmara Otoyolu adı altında kesim her yerde devam etmeye başladı. Yaklaşık 5 milyon ağacımızı kaybettik, havalimanı ve köprü projelerinde. Yaklaşık 2 milyon ağacıda keseceklerini söylüyorlar. Bunun sürdürülebilirliği yok, mantıklı bir açıklaması yok. Bu bakımdan bunların olmamasını istiyoruz. Kuzey ormanlarının korunmasını istiyoruz. Su kaynaklarımızın korunmasını istiyoruz. Bütün İstanbulluların yapması gerektiğini söylüyoruz buradan.Bizim yanımızda olsunlar, kuzey ormanlarının elini bırakmasınlar. Nasıl ki Kuzey Ormanlarını anlara nefes oldu; onlarda bugün Kuzey Ormanlarının ihtiyacı olduğu bir gün nefes olsunlar ormanlara; aslında kendi çocuklarına kendi geleceklerine" diye konuştu.

Yürüyüşe katılmak için gelen Elif Köklü ise"Bugün burada Kuzey Ormanları tehdit altında olduğu için geldik. İstanbul büyüyor ve kuzeye doğru inşaat projeleri ile İstanbul genişletilmeye çalışılıyor. Betona boğulduk ve nefes alamıyoruz. Nefesimizi ve Kuzey Ormanlarını savunmak için bir aradayız.Hep birlikte bir orman yürüyüşü gerçekleştireceğiz" dedi. Grup daha yürüyüş yapmak için otobüslerle Belgrat Ormanı'na gitti.

DHA