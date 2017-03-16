Kuzusuyla birlikte yolculuk yapıyor

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Hüsnü Turan'ın dolmuşa çok sevdiği kuzusu ile binmesi görenleri şaşırtıyor.

Doğubayazıt ilçe merkezindeki Hasankeyf Mahallesi'nde oturan 62 yaşındaki Hüsnü Turan çok sevdiği kuzusunu hiç yanından ayırmıyor. Çarşıya giderken kuzusunu yanında götüren Hüsnü Turan, dolmuşa da yine kuzusu ile biniyor. Hüsnü Turan ve kuzusunu dolmuşta gören vatandaşlar, önce şaşırıyor, ardından cep telefonları ile bu anı görüntülüyor. Çok sayıda kişi, çektikleri ları sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıyor.

DHA