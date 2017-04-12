Lastiği patlayan TIR'ı çekiciye yüklerken tankerin altında kalıp öldü

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde lastiği patlayan TIR'ı, kullandığı çekiciye yüklerken arkadan gelen tankerin çarptığı Hulusi Akbaba, yaşamını yitirdi.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Güldibi mevkiinde meydana geldi. Yolda arka lastiği patlayan TIR'ın çekilmesi için 43 yaşındaki Hulusi Akbaba, yönetimindeki 06 FU 9256 plakalı çekici ile olay yerine gitti. TIR çekiciye yüklenirken, bu sırada arkadan gelen Çetin Korkmaz yönetimindeki 34 LA 2337 plakalı akaryakıt tankeri Akbaba'ya çarptı. Akbaba tankerin altında kaldı. Aracın altından kriko yardımıyla ağır yaralı olarak çıkarılan Hulusi Akbaba, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akbaba, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA