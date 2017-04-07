Lavrov: Barışçıl çözüm çabalarını bozan bu agresif eylem, kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda ABD'nin Suriye saldırısını görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: '7 Nisan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin inisiyatifi üzerine telefon görüşmesi yaptılar. Bakanlar ABD'nin Hums'taki Suriye'nin birliklerine karşı gerçekleştirdiği ve sivil vatandaşların da hayatını kaybettiği askeri eylem kapsamında Suriye'nin durumunu görüştüler. Lavrov, zaten zor olan durumu daha da zorlaştırabilecek ve Rusya ile Türkiye'nin barışçıl çözüm amacıyla gösterdikleri çabayı bozan bu agresif eylemin kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Bölgedeki trajik olayların ve terör örgütleri tarafından kimyasal silah kullanılması olayının objektif ve bağımsız soruşturmasının gerekliliğinin altı çizildi. İki taraf da, Suriye'de barışı sağlayacak tek yol olan görüşme sürecinin devam etmesinin alternatifinin olmadığını belirtti. '

DHA