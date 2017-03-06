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Son Dakika: Lavrov, Putin ve Erdoğan’ın görüşmesinin detaylarını paylaştı

Lavrov, Putin ve Erdoğan’ın görüşmesinin detaylarını paylaştı
19:076 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Lavrov, Putin ve Erdoğan’ın görüşmesinin detaylarını paylaştı
Lavrov, Putin ve Erdoğan’ın görüşmesinin detaylarını paylaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta sonunda düzenlenecek görüşmelerde ele alacağı konular hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov ile görüşmesi sonrası yapılan basın toplantısında konuşan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye hem Azerbaycan’ın, hem Rusya’nın yakın ortağıdır. En yakın gelecekte Rusya ile Türkiye’nin liderleri görüşecek. Bu zirvede ticaret, ekonomi, yatırımlar, ortak altyapı projeleri gibi konuların yanı sıra başta İran’ın da katıldığı ortak ateşkes rejiminin uygulanmasını ve Astana’da Suriye hükümeti ile silahlı muhalif gruplar arasındaki siyasi diyaloğun kurmasını öngören girişimimizin gerçekleştirilmesi yoluyla Suriye barış sürecine verilecek destek olmak üzere uluslararası işbirliği ele alınacak“.

Putin ve Erdoğan Moskova’da 10 Mart tarihinde bir araya gelecek.

DHA

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