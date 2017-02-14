Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: Lavrov Rusya ile ABD’nin Suriye’de işbirliği yapacağından emin

Lavrov Rusya ile ABD’nin Suriye’de işbirliği yapacağından emin
07:5814 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Lavrov Rusya ile ABD’nin Suriye’de işbirliği yapacağından emin
Lavrov Rusya ile ABD’nin Suriye’de işbirliği yapacağından emin

– Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, durum iyileşince Rusya ve ABD askeri yönetiminin Suriye’de IŞİD’e karşı mücadelede işbirliği yapacağından ve koordine edeceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Lavrov, Rus televizyon kanalı NTV’ye yaptığı konuşmada, “IŞİD’ı yok etme kararlığını her defasında dile getiren ABD Başkanı Donald Trump’ın samimi olduğundan eminim. Biz işbirliği yapmaya hazırız. Durum iyileşince askeri yönetimimizin işbirliği ve koordinasyona yeniden başlayacağından eminim“ dedi.

 

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar