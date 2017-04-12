Lavrov: Tarih, Moskova ve Washington işbirliği yapınca, tüm dünyanın kazandığını kanıtladı (1)

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kimyasal silah saldırısının araştırılması çağrısında bulunarak, 'Rusya ABD'nin İdlib'teki saldırının araştırılmasını desteklemeye hazır olduğunu gördü,' diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Tillerson'la görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lavrov ayrıca şu ifadeleri kullandı: 'Rusya'nın da ABD'nin de IŞİD'e yok etmekte kararlı olduğunu söyledi. Tillerson ile görüşmemiz açık ve kapsamlı geçti.

'İşbirliğimize engel olunma çabalarını görüyoruz, çatışmayı artırma çabalarını görüyoruz. Bunun ileriye dönük bir adım olmadığını düşünüyoruz. Tarih, Moskova ve Washington'un işbirliği yaptığı zaman sadece iki ülkenin değil, tüm dünyanın kazandığını kanıtladı.

'Uluslararası terörle mücadele yönündeki ortak hedefimizi birkez daha doğruladık. Bu iki ülke liderinin Donald Trump'ın St. Petersburg'daki saldırı sebebiyle taziye mesajı iletmek üzere Vladimir Putin'i aradığı zaman dahil olmak üzere yaptıkları telefon görüşmelerinde ele aldıkları bir konudur.'

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– Lavrov'un açıklamaları

DHA