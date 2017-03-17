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Son Dakika: Le Monde: ETA silah bırakacak

Le Monde: ETA silah bırakacak
16:3917 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Le Monde: ETA silah bırakacak
Le Monde: ETA silah bırakacak

Fransa ve İspanya’daki Bask ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA'nın 8 Nisan’dan itibaren tek taraflı ve koşulsuz silah bırakacağı iddia edildi. İddiayı Fransız Le Monde gazetesi dile getirdi. Gazetenin 16 Aralık’ta Fransa’nın güneyinde tutuklanan Jean-Noël Etcheverry adlı ETA üyesine dayandırarak duyurduğu habere hükümet temkinli yaklaştı. Hükümet temsilcisi Iñigo Méndez de Vigo, “Hükümetin bu konudaki pozisyonu çok açık. ETA iki şey yapmalı: silah bırakmalı ve örgütü dağıtmalı.” şeklinde konuştu. ETA, 2011 yılında tek taraflı ateşkes çağrısı yapmıştı.

DHA

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