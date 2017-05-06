Lenfoma hastaları, kendileri için oluşturulan ormana fidan dikti

ANADOLU Sağlık Merkezi Kemik İliği Merkezi'nde tedavi gören hastalar, 'Lenfoma ile Yaşama Tutunanlar' etkinliğinde bir araya gelerek, kendileri için oluşturulan ormana fidan dikti. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye'de kemik iliği nakli tedavisi bekleyen tüm hastalara umut olmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'nde bulunan Anadolu Sağlık Merkezi'nde 2010 yılında hizmete açılan Kemik İliği Nakli Merkezi'nde tedavi gören lenfoma hastaları, 'Lenfoma ile Yaşama Tutunanlar' etkinliğinde bir araya geldi. Hastanede düzenlenen törende konuşan Anadolu Sağlık Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi Direktörü Prof. Dr. Zafer Gülbaş, geçmişte Türkiye'de yılda 500 nakil yapıldığını belirterek, 'Gelişmiş ülkelerdeki nakile göre oldukça az sayıdaydı. İnsanlar bundan yararlanamıyordu. Sağlık Bakanlığı kemik iliği nakli hizmetini desteklemek üzere bir program oluşturdu. Özel sektör de bu hizmete dahil oldu. Kemik iliği nakli bugün 7 yılda 500'lü rakamlardan 4500'lü rakamlara çıktı, yüzde 900 arttı ve şu anda Avrupa'da gelişmiş ülkeler düzeyindeki sayıya Türkiye ulaşmış durumda. Gerçekten önemli bir başarı. Devletin insanına gelişmiş ülkelerdeki sağlık hizmetini sunduğu bir alan olarak biz de burada katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Türkiye'de en çok nakil yapan, Avrupa'da üçüncü merkez durumundayız' dedi.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ise yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

'Sağlık, büyük bir özveri ve hassasiyetle odaklandığımız bir alandır. 600 nakil yapan Kemik İliği Nakli Merkezimiz Direktör Prof. Dr. Zafer Gülbaş güçlü ekibi ve teknolojik alt yapısıyla hizmet vermektedir. 2010 yılında kurulan merkezimizde sadece ülkemizden değil, yurt dışından da nakil bekleyen hastalara tedavi olanağı sağlıyor, tüm gereksinimlerine cevap verebiliyoruz. Anadolu Sağlık Merkezi olarak yaşanan güzel gelişmeleri paylaşmak ve Türkiye'de kemik iliği nakli tedavisi bekleyen tüm hastalara umut olmak için çalışmalarımıza artan ivme ile devam edeceğiz.'

Daha sonra lenfoma hastalarından Bulgaristan'dan gelerek tedavi olan Anatoly lyubenov Zdravkov, Özge Zengin, Ahmet Kınık ve Muhammet Özüpek, kısa birer konuşma yaptı. Hastane çalışanlarından oluşan Anadolu Motifleri Türk Müziği Korosu verdiği kısa konserle hasta ve hasta yakınlarını coşturdu. Tuncay Özilhan da koroya eşlik etti.

Hastalar, program sonunda Gebze Teknik Üniversitesi'ne giderek burada kendileri için oluşturulan 'Lenfoma ile Yaşama Tutunanlar Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

DHA