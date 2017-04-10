‘Leylek Köyü’ Eskikarağaç, Ulusal Kuş Konferansı’na ev sahipliği yapacak

BURSA'nın Karacabey İlçesi'nin ‘Leylek Köyü' olarak da bilinen Eskikarağaç Mahallesi, Karacabey Belediyesi ve Doğa Derneği işbirliği ile 21-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 18'inci 'Ulusal Kuş Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Hazırlık çalışmalarının son aşamaya geldiği konferansta konuşmacılar ve katılımcılar, 3 gün boyunca Türkiye doğası ve kuşlar üzerine, sunum ve proje çalışmalarını değerlendirecek.

Yaban hayatı konusunda gerçekleştirdiği çeşitli çalışmalarla, Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Doğa Derneği tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek Kuş Konferansı, Türkiye'nin Avrupa Leylek Köyleri ağına üye tek köyü olan Eskikaraağaç'ta yapılacak. Karacabey Belediyesi ve Doğa Derneği işbirliği ile gerçekleştirilmeye hazırlanan 18. Ulusal Kuş Konferansı için hazırlık çalışmalarının son aşamaya geldiği belirtilirken, konferansta konuşmacılar ve katılımcılar, 3 gün boyunca Türkiye'nin doğası ve kuşlar üzerine, sunum ve proje çalışmalarını değerlendirecek.

YÜKSEK KATILIM BEKLENİYOR

Her yıl farklı bir şehirde düzenlenen konferansa araştırmacılar, akademisyenler, kuş gözlemcileri, yerli ve yabancı doğa bilimcileri ile doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor. Bu yıl özellikle İstanbul, Bursa ve İzmir hattındaki mevcut konumu itibariyle, önemli bir noktada yapılacak konferansa katılımın yüksek olması beklenirken, bu durumun yurtdışından gelecek katılımcılara da olumlu etki etmesi bekleniyor. Kuşlar ve doğa üzerine yapılan araştırmalar, projeler ve eğitimlerin verileceği konferansta, ‘Leylek Köyü' Eskikaraağaç ve Uluabat Gölü üzerine bir sunumda, özellikle leyler konusunda yaptığı araştırmalarla dikkat çeken Franziska Arıcı da yer alırken, son günlerde kayığına konan leyleği beslemesiyle kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken Adem Yılmaz da konuşma yapacak. Bunların yanı sıra, alanında uzman onlarca profesör, eğitmen, yayıncı, gözlemci ve öğrenciler de sunumları ile konferansı zenginleştirecek.

KONGRE TURİZMİNİN İLK ADIMLARI ATILIYOR

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'in sadece doğa turizmi ile değil, kongre turizmi ile de anılmasını istediklerini belirterek şunları söyledi:

‘‘Bu tarz etkinlikler için birbirinden güzel mekânlarımızın sayısı da giderek artıyor. Çok yakında faaliyete geçen Issız Han da bu çalışmalarımızı destekleyecek. Geçmiş yıllarda yaptığımız Uluslararası Yaz Dil Kampı, Trakuş ve Tramem kamplarına bir yenisi de Kuş Konferansı olacaktır. Ve Karacabey aslında kongre turizminin de ilk adımlarını böylelikle atmış oluyor.'' ETKİNLİK HERKESE AÇIK

Öte yandan belediyeden yapılan açıklamada, etkinliğe katılmak isteyenler için dogadernegi.org üzerinden form doldurulması veya ayrıntılı bilgi için Karacabey Belediyesi'ne ulaşılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, etkinliğe katılım öncesi ilgili formun doldurulması kaydıyla, isteyen herkesin etkinliği takip edebileceği bilgisi de verildi.

DHA