Leylek yuvalarında kar temizliği

MUŞ'un merkeze bağlı Muratgören köyünde yaşayanlar, leylek yuvalarını kardan temizleyip, onarım yapıyor.

Mart ayının ortasına gelinmesine karşın Muş'un bazı köylerinde kar kalınlığı hala yer yer 1 metreyi buluyor. Merkeze bağlı Muratgören köyünde yuvaların kar altında olması nedeniyle gelen leylekler zor durumda kaldı. Bu durumu gören köylüler harekete geçti. Köy halkı önce leylek yuvalarını kardan ve pislikten temizledi. Köyün gençleri çatı, direk üzerinde bulunan leylek yuvalarına temizlikten sonra yiyecek bıraktılar.

Köy etrafındakı dere sularının hala don olması nedeniyle leyleklerin yiyecek bulmakta zorlandığını anlatan Muratgören Köyü Muhtarı Alican Arslan, "Gençlerle leylek yuvalarını onarma kararı aldık. Yuvalar onarıldıktan ve temizlendikten sonra yiyecek bıraktık. Bu yıl çok karlı ve uzun bir kış yaşadık. Her yıl leylekler geldiğinde köyde kar olmazdı ancak şimdi 1 metre kar var. Bu kadar karı gören leylekler bile sanırım şaşırmıştır" diye konuştu.

DHA