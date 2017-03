Leylekleri telef eden atıklarla ilgili köylüler bilinçlendirildi

AYDIN'ın Söke İlçesi'ndeki Büyük Menderes Havzası'nda doğaya gelişi güzel atılan gübre çuvallar, ipler, naylon ve plastik atıklar, bunları yuvalarına taşıyan leylekler için hayati tehlike oluşturuyor. Köylüler, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri tarafından uyarılıp, bilinçlendiriliyor.

Her yıl mart ayında, Afrika'dan binlerce kilometre yol katederek ülkemize gelen leyleklerin bir bölümünün, insanlardan kaynaklı atıklar nedeniyle telef olduğu ortaya çıktı. Ülkemizde kuşların önemli üreme ve beslenme alanlarından biri olan Aydın'ın Söke İlçesinde Büyük Menderes Havzası'na gelen leyleklerden bazılarının telef olduğunu tespit eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), doğaya bilinçsiz bir şekilde atılan çöplerin diğer canlıları nasıl etkilediğine dikkat çekti. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bu günlerde havzadaki köylere gelen leyleklerin yuva kapma yarışına girdiğini söyledi. Leyleklerin yuvayı sahiplenip, eşleriyle birlikte düzenli bir hale getirmek için çalışmalara başladıklarına dikkat çeken Sürücü, "Yeni gelen leyleklerin yuva tamiratlarında üzücü bir olayla karşılaştık. Yuvasına getirdiği iplere takılan bir leylek, kurtulmak isterken düşüp, boğazına dolanan an ip nedeniyle telef oldu. Bu olay, çağımızın en büyük sorunlarından biri olan çöplerin, doğaya atıldıktan sonra canlıları nasıl olumsuz etkilediğinin önemli bir örneğidir" dedi.

Leyleklerin doğadaki tüm canlılar gibi, dünyaya gelecek yavrularına yumuşak ortam sağlamak istediklerini, bu nedenle çevreye gelişigüzel atılan naylon saman ipleri, gübre çuvalları, naylon ve plastik atıkları yuvalarına getirdiklerine dikkati çeken Sürücü, şunları söyledi:

"Getirmesi kolay olan geniş hacimli atıkları yuvaya yerleştiren leylekler, aslında ne kadar tehlikeli bir iş yaptıklarından habersizdir. Hayvancılığın yoğun yapıldığı kırsal kesimde kullanılan samanlar, naylon iplerle bağlanıyor. Samanlar çözüldüğü zaman ipleri gelişigüzel atılıyor. Doğaya atılan bu ipler leylekler tarafından yuvanın her tarafına dağıtılıyor, yavruların daha yumuşak bir yerde büyümeleri sağlandığı sanılıyor. Oysa bu naylon ipler yüzünden, her yıl onlarca leylek yaşamını yitiriyor. Birçoğu da bacaklarını kaybediyor. Bu ip kazaları, leylek yuvaları yüksekte olduğundan geçmiş yıllarda pek bilinmiyordu. Yavru leyleklerin halkalama çalışmaları başlamasıyla birlikte yuvalara çıkıldığından birçok dramatik görüntülerle karşılaşıldı. Naylon iplerin yavruların boynuna dolanması halinde ölümler yaşanıyor, ayaklarına dolanması halinde sıkarak kangrene çeviriyor. Bazı yavruların bu dolanan ipler nedeniyle bacaklarını koptuğunu, bir daha uçamadığı ve bakıma muhtaç hale geldiği görülüyor. Sadece halkalama yapılan yuvalara bakıldığından, diğerlerinde neler olduğu bilinmiyor. Sadece bir yuvadan çıkan çöplere bakıldığında, yavruların ne kadar zor bir durumda oldukları anlaşılıyor."

KÖYLÜLER BİLİNÇLENDİRİLDİ

Yapılan çalışmalarla yöredeki köylülerin bilinçlendiğini söyleyen EKODOSD Başkanı Sürücü, şöyle devam etti:

"Çiftçiler de artık leyleklerin kendilerine yardım ettiğini, para verip aldıkları zirai ilaçların yok ettiği danaburnu gibi birçok zararlı böceği tükettiğini öğrendi. Önümüzdeki aylarda leyleklerin yavruları yumurtadan çıkacak, ebeveynleri onları besleyip büyütmeye çalışacak. Ancak çevre kirliliği yüzünden kaç leylek yavrusu ölecek ya da sakat kalacak ne yazık ki bilinmiyor. Yavruların en sevindikleri an uçmaya hazır hale geldikleri andır. Her hangi bir kaza yaşamadan büyüyen yavrular ebeveynleriyle birlikte Afrika'ya uzun bir yolculuğa çıkacaklar. Üreme dönemi geldiğinde tekrar ülkemize gelecekler. Leyleklerin nesillerini sürdürebilmesi için çevre kirliğinin önüne geçilmesi ve yaşam alanları olan sulak alanların korunması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

DHA