LGBTİ üyesi Bulut Öncü trafik kazasında hayatını kaybetti

CİNSEL sağlık üzerine yaptığı çalışmalar ile bilinen LGBTİ üyesi Bulut Öncü, bindiği taksinin bu sabah Maltepe sahilde kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Maltepe Sahilyolu Piri Reis Caddesi'nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Cinsel sağlık üzerine yaptığı çalışmalar ile bilinen LGBTİ üyesi Bulut Öncü, bir toplantıya katılmak için bir süre önce İstanbul'a geldi.

TAKSİYLE TRENE GİDİYORDU

Burada işlerini halleden Öncü, tren ile Konya'ya gitmek üzere taksiye bindi. Yunus Emre Yavuz yönetimindeki taksi Kartal istikametine seyrederken zeminin ıslak olması nedeniyle kaydı.

TAKSİ TAKLA ATTI

Sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi trafik ışıklarına ve yön levhalarına çarparak takla attı. Kazada, taksi sürücüsü Yavuz ve Bulut Öncü yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kartal Devlet Hastanesi'ne götürdü.

ÖNCÜ, KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan LGBTİ üyesi Bulut Öncü tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Sürücü Yunus Emre Yavuz'un ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öncü'nün arkadaşı Zübeyir Kavuk, kendisinin toplantıya katılmak için İstanbul'a geldiğini, dün akşam birlikte oturduklarını, bu sabah ise taksi ile kaza yaptığını öğrendiklerini söyledi.

CENAZE KONYA'DA DEFNEDİLECEK

Bulut Öncü'nün cenazesi Soğanlık'taki gasilhaneye götürüldü. Cenazenin Öncü'nün akınları tarafından alınarak defnedilmek üzere uçakla Konya'ya götürüleceği belirtildi.

DHA