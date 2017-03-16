Libya açıklarında batan Türk gemisindeki 7 mürettebat kayıp

MARMARA Adası'ndan aldığı mermer mıcırı yüküyle gittiği Libya'da Misurata Limanı açığında şiddetli fırtına nedeniyle battığı bilgisine ulaşılan Batu Denizcilik Limited Şirketi'ne ait Tınaztepe-S isimli gemideki 6 mürettebatın sağ kurtarıldığı, 7 personelin ise kayıp olduğu bildirildi.

Batu Denizcilik Limited Şirketi Avukatı Hande Keskin Toprak tarafından konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. arak, kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirdi. Batu Denizcilik tarafından işletilen M/V TINAZTEPE-S isimli Türk Bayraklı geminin Marmara Adası'ndan aldığı 3 bin 120 ton mermer mıcırı yüküyle bugün Türkiye saatiyle 08.00'de Misurata limanı demir sahasında şiddetmli fırtınaya maruz kaldığı ve saat 11.51'de geminin battığı bilgisinin paylaşıldığı Toprak'ın açıklaması şöyle:

"Gemimiz mürettebatından 6 kişinin sağ kurtarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Halen kayıp olan 7 personelimize Libya kurtarma ekipleri ulaşmaya çalışmaktadır. Acentemiz ve sigorta temsilcilerimiz aracılığı ile bilgileri güncellemeye çalışmaktayız. Olayın nasıl cereyan ettiği ve personelimizin durumu hakkında elimize ulaşan tüm bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Kurtulan personelimizin tamamının sağlık durumu yerinde olduğu bilgisine ulaştık. Umut ediyoruz ki kayıp olan personelimize de biran önce ulaşırız. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ancak Libya hükümetinden sağlıklı bilgi almakta sıkıntı yaşadığımızdan, süreçle ilgili olarak elimizde olmayan nedenlerle detaylı bilgi paylaşamıyoruz."

DHA