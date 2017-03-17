Libya'da batan Türk gemisinin 5 mürettebatı aranıyor

MARMARA Adası'ndan aldığı mermer tozu yükünü Libya'ya götüren ve Misurata Limanı açığında şiddetli fırtına nedeniyle batan Batu Denizcilik Limited Şirketi'ne ait 'Tınaztepe-S' adlı Türk gemisin 8 mürettebatı kurtarılırken, 5 personelin aranmasına ise devam ediliyor.

Batu Denizcilik Limited Şirketi'ne ait 'Tınaztepe S' adlı Türk bayraklı gemi, Marmara Adası'ndan aldığı mermer tozu yükünü götürdüğü Libya'nın Misurata Limanı açığında demirlemeye çalışırken, şiddetli fırtına nedeniyle oluşan kötü hava ve deniz koşullarında dün sabah saatlerinde battı. Geminin 13 mürettebatıdan 8'i kurtarılırken, 5'inin ise aranma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan, Batu Denizcilik Limited Şirketi vekili, Çanakkale Barosu üyesi avukat Hande Keskin Toprak, şu bilgileri verdi:

"Bilindiği üzere 'Tınaztepe S' isimli Türk Bayraklı gemimiz, Marmara Adasından almış olduğu yük ile 16 Mart günü Türkiye saati ile 08.00'de Libya Misurata Limanı demir sahasında demirlemeye çalışırken, oldukça şiddetli fırtına nedeniyle oluşan kötü hava ve deniz koşulları nedeniyle aynı gün saat 11.51'de battığı bilgisi maalesef alınmıştır. Gemide toplam 13 mürettebatımız olup 8'i kurtarılmıştır. Kurtarılan mürettebatımızdan 2'sinin hastanede tedavisi halen devam etmektedir. Kurtarılan tüm mürettebatımızın sağlık durumları gayet iyidir. Tüm ihtiyaçları acentemiz tarafından yerine getirilmektedir. Gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasını müteakip yurda iadeleri için tüm işlemler ivedilikle yapılmaya çalışılmaktadır. Yetkili makamlarca kayıp olduğu bilgisi verilen 5 mürettebatımızı arama ve kurtarma çalışmaları ise Libya makamları tarafından yürütülmektedir. Halen kayıp olduğu belirtilen 5 mürettebatımızın da iyi haberlerini almayı büyük bir umutla bekliyoruz. Bu üzücü olayın meydana gelmesini müteakip şirket temsilcimiz, gerek kurtulan mürettebatımız ile doğrudan ilgilenmek gerekse arama kurtarma çalışmalarını yerinde izlemek üzere, bugün saat 18.00'de, Libya'da olacak şekilde yola çıkmıştır. Dışişleri Bakanlığımız, Libya'daki konsolosluk yetkililerimiz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ile sürekli temas halindeyiz ve onların değerli yardımlarını almaktayız. Ayrıca, Libya acentemiz ve sigorta temsilcimiz olayın en başından itibaren olay yerinde olup gelişmeleri birebir takip etmekte ve gerekli yerlerde müdahil olmaktadır. Belirtilen kişi ve kurumlardan gelen tüm bilgileri güncel olarak kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu olay nedeniyle duyduğumuz derin üzüntüyü bir kez daha belirterek yukarıdaki bilgileri değerli kamuoyuyla paylaşıyoruz."

DHA