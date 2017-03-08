Lice'de 1 asker şehit oldu; Lice ve Genç'te 9 terörist öldürüldü (6)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESİ, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Diyarbakır'ın Lice İlçesi’nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Şirin için 7. Kolordu Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Tören, şehit uzman çavuş Şirin'in naaşının katafalka koyulması ve saygı duruşuyla başladı. Törende uzman çavuş Ali Şirin'in özgeçmişinin okundu. Yüzbaşı Aydın Aslan tarafından birlik adına yapılan konuşmanın ardından şehidin ruhuna dualar okundu. Törenin ardından uzman çavuş Şirin'in naaşı, memleketi Çorum’un Dodurga İlçesi'ne uğurlandı.

Törene, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Vali Yardımcıları Tuğba Koşal, Mehmet Çağrı Özpolat ve Sercan Gökdemir, Yenişehir İlçe Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Özel, Kayapınar İlçe Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Mustafa Kılıç, Sur İlçe Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı.

DHA