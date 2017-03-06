Lice'de büyük operasyon sürüyor (2)

BOMBALI EYLEMLERDE KULLANILMAK ÜZERE GASP EDİLEN 6 ARAÇ BULUNDU

Diyarbakır Valiliği, Lice İlçesine bağlı 18 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra dün başlatılan operasyon kapsamında şimdiye kadar bombalı araç saldırılarında kullanılmak üzere önceden gasp edilmiş 6 araç, 350 kilo amonyşum nitrat ve toplam 795 kilo esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kulp, Lice, Hani ilçelerinin Kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasında barınan ve kış üslenmesine giren, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, PKK'lılar ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla dün operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 16 Komando Taburu, 742 Polis Özel Harekat personeli ve 558 Güvenlik Korucusu olmak üzere toplam 7 bin güvenlik personelinin katılımıyla dün sabah saat 05.00'ten itibaren başlatılan 'Bayrak41 Şehit J Asb Kd Çvş. Tolga Topçuoğlu' adı verilen operasyonda bugün saat 17.00'ye kadar yapılan çalışmalar şöyle sıralandı:

"Cumhuriyet Savcılığından alınan adlı arama kararlarına istinaden toplam 75 ev ve eklentilerinde icra edilen adli arama faaliyetinde, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 7.65 Brovvning marka tabanca, 36 adet 7.65 Browning marka tabanca fişeği, 1 adet boş havan mühimmatı, 4 adet Uçaksavar mühimmatı boş kovanı, 1 adet hassas tartı, 2 adet el terazisi, 15 çift mekap ayakkabı, 10 koli torpil tabir edilen patlayıcı madde, 27 adet şemsiye, 27 adet kamuflajlı tişört, 350 kg amonyun nitrat, 18 adet leşker kıyafeti, 3 adet sırt çantası, 11 adet ısıtıcı, 1 adet çadır. 1 adet oksijen tüpü ile muhtelif miktarda sıhhi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, BTÖ mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 6 araç ele geçirilmiş, İl Emn Müdürlüğü personelince müşterek oluşturulan 28 Yol Kontrol Noktasında (YKN) yapılan kontroller neticesinde; 348 araç ve 1.641 şahsın sorgulaması yapılmış yapılan sorgulamalar sonucu haklarında suç kaydı bulunan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, ayrıca Yoklama Kaçağı oldukları tespit edilen 31 şahıs yakalanarak 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligatın yapılmasını müteakip serbest bırakılmış. BTO mensuplarına ait 6 barınak ve 4 sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, barınak ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 343 kg toz, 452 kg kubar esrar olmak üzere toplam 795 kg uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen, artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

DHA