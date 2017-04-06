Lice'de, PKK sığınaklarında çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçti

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Lice'nin güneyinde, dün, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon kapsamında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyetleri sırasında örgüte ait 11 sığınak ve 1 barınak bulundu. Barınak ve sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 28 kalaşnikov piyade tüfeği, 1 Draganov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, 5 makineli tabanca, 7 tabanca, 5 keskin nişancı dürbünü, 2 gündüz görüş dürbünü, 1 holografik nişan aleti, 7 adet RPG-7 roketatar, 15 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 70 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 6 bin 500 muhtelif fişek, 71 muhtelif şarjör, 1 İncil, 3 Yeasu marka büyük telsiz, 6 el telsizi, 17 el bombası, 23 takım leşker kıyafeti, 45 çift mekap ayakkabı, 2 kamera, 1 lazer yazıcı ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile 115 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 730 kilo amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanmış 16 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 oksijen tüpü ve 10 mutfak tüpü bulunarak etkisiz hale getirildi.

Sığınak ve barınaklar imha edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

DHA