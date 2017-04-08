Lise öğrencisi av tüfeğiyle intihar etti

MANİSA'da lise öğrencisi 17 yaşındaki Muhammed Emin Ceylan, çenesinin altında dayadığı av tüfeğinin tetiğini çekerek intihar etti.

Yunusemre İlçesi'nin kırsal Asmacık Mahallesi'nde oturan Muhammed Emin Ceylan, bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Dün saat 17.00 sıralarında mahalledeki caminin önüne gelen Ceylan, yanındaki av tüfeğini çenesinin altına dayadıktan sonra tetiği çekti. Silah sesini duyanlar kanlar içindeki Ceylan'ı gördü. Olay sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ceylan'ın öldüğü belirlendi. Ceylan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.

DHA