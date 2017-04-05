Lise öğrencisi motosiklet kazasında öldü

MUĞLA'da, kamyonla çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü lise öğrencisi 17 yaşındaki Efekan Düşoğlu öldü, yanındaki aynı yaştaki arkadaşı Akif Anıl Gereme ise ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında, Muğla-Aydın karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Bayır Kavşağı'ndan karşıya yöne geçen Yatağan Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Efekan Düşoğlu yönetimindeki 48 YF 027 plakalı motosiklet ile 43 yaşındaki Mutlu Arslı yönetimindeki 45 N 3196 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Düşoğlu öldü, yanındaki arkadaşı lise öğrencisi Akif Anıl Gereme ise ağır yaralandı.

Akif Anıl Gereme, olay yerine sevk edilen ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gereme'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden Efekan Düşoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kamyon şoförü Mutlu Arslı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA