Lise öğrencisi sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Ali KADI/ NİĞDE,(DHA)NİĞDE’de lise öğrencisi 16 yaşındaki Nuriye Cantemur, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Hacıabdullah Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Nuriye Cantemur, sabah odasından çıkmayınca dedesi Ahmet Cantemur, genç kızın yattığı odaya gitti, ancak kapıyı açamadı. Bunun üzerine kapıyı açarak içeri giren kızın babası Fethi ve annesi Zuhal Cantemur, çocuklarını hareketsiz yerde yatarken buldu. Eve gelen sağlık görevlileri, genç kızın odasındaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Lise öğrencisinin cenazesi, Niğde Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis soruşturma başlattı.



DHA