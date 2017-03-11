Liseli Ömer, halı saha maçında kalbine yenik düştü

KAYSERİ Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyan 16 yaşındaki Ömer Faruk Arslan, arkadaşları ile yaptığı halı saha maçında, kalp krizi geçirerek öldü.

Beşiktaş taraftarı olan ve futbola ilgisini sosyal medya hesabından her fırsatta paylaşan İmam Hatip Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Arslan, halı saha maçı için okul arkadaşlarıyla sözleşti. Akşam evden "Arkadaşlarımla halı saha maçım var" diyerek neşeyle çıkan Ömer Faruk Arslan, maçın ilk yarısında biranda yere yığıldı. Arslan’ın hareketsiz kaldığını gören arkadaşları, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz öğrencinin kalbinin durduğunu belirledi. İlk müdahalesi halı sahada yapılan Ömer Faruk Arslan daha sonra kalp masajı yapılarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Arslan kurtarılamadı. Sınıf arkadaşları, otopsi ardından morgdan alınan Ömer Faruk Arslan’ın tabutunun üzerine Beşiktaş’ın atkısını koydu. Arslan’ın cenazesi Camikebir Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

DHA