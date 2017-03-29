Liseli Özlem, vasiyeti üzerine 'beyaz önlük' ile uğurlandı

EDİRNE’nin Uzunköprü İlçesi’nde tarihi taş köprüden Ergene Nehri’ne atlayan ve cesedi 6 gün sonra bulunan lise öğrencisi 16 yaşındaki Özlem İşbilen’in cenazesi, Meriç İlçesi'ne bağlı Yakupbey Köyü'nde toprağa verildi. Hemşirelik bölümü okuyan İşbilen'in intihar etmeden önce ailesine bıraktığı mektuptaki vasiyeti üzerine, genç kızın tabutunun üzerine 'beyaz önlük' örtüldü.

Uzunköprü’de, Hüseyin Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hemşirelik bölümü 11’inci sınıf öğrencisi Özlem İşbilen, geçen 23 Mart’ta, ilçeye adını veren tarihi taş köprüden Ergene Nehri’ne atladı. Liseli Özlem İşbilen'in bulunması için çalışma başlatıldı. Ancak, Ergene Nehri’ndeki suda, siyanürün de bulunduğu birçok zehirli maddenin olması nedeniyle dalgıçlar su altına inemedi. AFAD ekipleri, Uzunköprü Avcılar Derneği’ne üye gönüllü balıkçıların da katılımıyla balık ağları ve çapa atarak arama yaptı. Özlem İşbilen’in cesedi, olaydan 6 gün sonra atladığı noktadan yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Çiftlikköy mevkiinde balıkçıların attığı kancaya ayakkabısının takılması sonucu bulundu.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan genç Özlem İşbilen'in cenazesi, Meriç İlçesi'ne bağlı Yakupbey Köyü'ne getirildi. İntihar etmeden önce annesine bıraktığı mektupta, "Anne seni çok seviyorum. Benim hep hemşire olmamı istemiştin, ama kısmet değilmiş. Tabutumun üstüne hemşire üniformamı koyun ölümümden kimse sorumlu değildir" yazan Özlem İşbilen’in tabutunun üzerine 'beyaz önlük' örtüldü. Özlem İşbilen’in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

DHA