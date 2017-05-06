Liseli, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde arkadaşıyla pikniğe giden lise öğrencisi 16 yaşındaki Ahmet Selman Yurtsever, girdiği Berdan baraj gölünde boğularak yaşamını yitirdi.

Berdan Baraj gölü kıyısındaki mesire alanına arkadaşlarıyla pikniğe giden Tarsus Borsa İstanbul Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ahmet Selman Yurtsever, serinlemek için suya girdi. Yurtsever, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından da arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında gözlerden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Mersin Sahil Güvenlik, Mersin Sualtı Arama, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Yurtsever'in cansız bedeni, suya girdiği noktaya yakın bir bölgede dalgıçlar tarafından bulundu.

Olayı haber alıp mesire alanına gelen Yurtsever'in yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.

Ahmet Selman Yurtsever'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA