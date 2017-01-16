Lokantada 5 kişiyi rehin alan şüpheli, korku dolu anlar yaşattı

SAMSUN'da bir lokantaya girip tabancayla 5 çalışanı rehin alan 45 yaşındaki Muhittin D., korku dolu anlar yaşattı. Rehineleri serbest bırakalan şüpheli, polisin müdahalesi ile gözaltına alındı.

Olay bu gece İlkadım İlçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Bir lokantaya müşteri olarak gelen Muhittin D., boş bir masaya oturdu. Çalışanlar sipariş almak isteyince arkadaşlarının geleceğini söyleyip bir süre sipariş vermedi. Çalışanlar dışında kimsenin olmadığı lokantada belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, 5 çalışanı rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Muhittin D. kısa süre sonra rehin aldığı çalışanları birer birer serbest bıraktı. Çelik yelek giyen 3 polis içeriye girerek elinde tabanca olan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık iki saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince polis şüphelinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak üzerine atlayıp etkisiz hale getirildi. Daha sonra polis aracına bindirilen şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA