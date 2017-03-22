Londra parlamentosu önünde silah sesleri (2)

İngiltere Parlamentosu önünde bir kişi polisle çatışmaya girdi, saldırgan vuruldu, parlamento binası kapatıldı. İngiliz basınından geçen ilk haberlere göre, bir grup kişinin Parlamento’nun bulunduğu alana girdiği ve burada polisle çatışmaya girdiği aktarıldı. Basın merkezinde bulunan gazetecilere binanın içersinde durmaları ve pencerelerden uzak durmaları istenirken Metropolitan yaptığı açıklamada polisin 14.40 sıralarında Parlamento’nun bulunduğu Westmister a çağrıldığı bildirildi. Parlamento’da yapılması beklenen oturum askıya alınırken milletvekillerinin bulundukları yerden ayrılmaması gerektiği söylendi.

Görüntü Dökümü:

-Cep telefonu görüntüsü

-Olay yeri, yaralılar

-Parlamento önünden görüntü

DHA