Londra'da parlamento binası önüne binlerce çiçek bıraktılar

İngiltere'nin başkenti Londra'da Parlamento binası önüne binlerce kişi terörü lanetlemek ve saldırılarda hayatını kaybedenleri anmak için çiçek bıraktı.

Başkent Londra'da geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan terör saldırını kınayan binlerce kişi saldırının gerçekleştiği Parlamento binası önüne çicekler bırakarak terörü lanetledi.

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Londra Parlamentosu önü adeta çiçek bahçesine döndü.

Olayın gerçekleştiği Westminster'daki İngiltere Parlamentosu önünde gelen yerli yabancı ziyaretçiler, saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülen 48 yaşındaki polis memuru Keith Palmer anısına da notlar ve çiçekler bıraktılar.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Londra'da İngiltere Parlamentosu dışında düzenlenen saldırıda biri polis 5 kişi ölmüş, yaklaşık 40 kişi de yaralanmıştı.

DHA