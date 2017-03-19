Londra'da Türk sanatçılardan karma resim sergisi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki HLS Gallery, aralarında çok sayıda Türk sanatçının bulunduğu karma bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Çağdaş Resim ( Contemporary Painting ) adlı resim sergisinde uluslararası sanatçılarınn yanısıra Londra'da yaşayan dört Türk sanatçının da çalışmaları sergileniyor.

Türk sanatçı Halime Yurdagül'ün bağımsız genç sanatçıların eserlerini sergilemeleri için açılan sanat galerisinde Alefiyah Raja, Amelia Martha Matera, Duysal Tuncer, Fatih Sazak, Feryal Taneri, Halime Yurdagül ve Sonja Knoch'ın çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 25 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

DHA