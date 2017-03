'Londra'ya seyahat güvenli mi' tartışması başladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da tarihi Parlamento binasının bulunduğu yerde düzenlenen, 4 kişinin ölümü ve 40'a yakın kişinin yaralanması ile sonuçlanan saldırının ardından İngiltere'deki sosyal medyada Londra'ya seyahat etmenin güvenli olup olmadığı tartışmaları yapılmaya başladı.

Saldırı, Londra'nın kalbi sayılan ve başkentin en büyük tarihi ve turistik binalarının bulunduğu Westminster'da gerçekleşti. Günde binlerce insanın ziyaret ettiği Parlamento Meydanı, Westminster Köprüsü ile Başbakanlık ve Bakanlıkların bulunduğu White Hall, İngiltere'de en çok ziyaret edilen yerlerin en başında geliyor. İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in ikamet ettiği Buckingham Sarayı'da bu bölgeye çok yakın bir mesafede bulunuyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü, dün gerçekleşen olayın terör saldırısı olarak açıklarken halktan Parlamento Meydanı, White Hall, Westminster Köprüsü, Lambeth Köprüsü ve Victoria caddesinden uzak durmalarını istedi. Polis bu bölgeleri de kordon içine aldı. Londra Emniyet Müdürlüğü, resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda vatandaşların, işletmelerin ve toplumlumun her zaman uyanık ve dikkatli olmaları ve bulundukları yerde güvende kalmaları çağrısı yaptı.

Kalabalık yerlerin organizasyonların, toplu taşıma araçlarının ve turistik alanların teröristler için hedef olabileceğini belirten Londra polisi, kentte yaşayanlardan olası bir terör saldırısı hissettiklerinde polise bildirmelerini istedi.

ÜLKEDEKİ TERÖR SEVİYESİ GEÇEN YILDAN BERİ 'ÇOK YÜKSEK'

İngiltere İstihbarat Merkezi MI5, ülkedeki terör riskinin 2016 Mayıs ayından bu yana 'şiddetli' seviyesinde tutuyor. Başbakan Theresa May de bu seviyenin aynı kalacağını açıkladı.

Holiday Travel Watch sitesinin tüketici direktörü Frank Brehany, Daily Express gazetesine yaptığı açıklamada, bu saldırının, binlerce yabancı turistin ziyaret etmek istediği yerlerde gerçekleştiğinden dolayı insanlarda bir baskı noktası oluşturacağını söyledi.

Brehany, dünyadaki diğer başkentler gibi Londra'nın da güvenlik ile ilgili çabalarını gösterdiğini belirterek Londra'daki bütün turistlerin, bu kentte yaşayanların ve yabancıların her zaman dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli olayı polise bildirmeleri gerektiğini kaydetti.

DHA