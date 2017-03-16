Lösemili Nisanur için kermes

Mustafa TURAPOĞLU/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Pazar İlçesi'nde yakalandığı lösemi hastalığı tedavisi gördüğü için okula gidemeyen 7 yaşındaki Nisanur Şimşek için kermes düzenlendi.

Pazar İlçesi'ne bağlı Üzümören Beldesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Osman ve 26 yaşındaki Çiçek Şimşek, çiftinin iki çocuğundan büyüğü Nisanur, 2015 yılında bel ve ayak ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki muayenenin ardından ailesi Nisanur'u Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde Nisanur'un lösemi hastası olduğu tespit edildi. Hastalığının tespit edilmesinin ardından 80 gün hastanede tedavi gören Nisanur, daha sonra her hafta çarşamba günü kontrole gelmek şartıyla taburcu edildi. 1.5 yıl boyunca tedavi görecek olan Nisanur, rahatsızlığı nedeniyle okula gidemedi. Evde kendisine ayrılan odada zamanını geçiren Nisanur, ailesinin kendisi için hazırladığı özel yemekleri yiyebiliyor.

Kentte özel bir okul tarafından, lösemi hastalığına dikkat çekmek ve Nisanur'a yardım için kermes düzenlendi. Öğrenci velileri tarafından hazırlanan yiyecekler okul içerisinde oluşturulan stantta öğrenciler tarafından satışa sunuldu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'da katılarak, kermese destek verdi. Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Devletimiz çok yönlü katkılar yapmış. Sosyal Yardımlaşma Vakfından çok yüksek meblağlarda ödeme yapılmış ve hasta devamlı destekleniyor. Ama buna rağmen başkalarından beklemeden 'biz madem ki bundan haberdar olduk, o zaman bizde onun için bir şeyler yapabilmeliyiz' düşüncesi çok önemli. Burada maddi boyuttan ziyade onunla birlikte olma ve çocuklarımıza bu değeri vermek çok önemli" diye konuştu.

Kermese katılan öğrenciler de Nisanur’un sağlığına kavuşup bir an önce okula gitmesini ümit ettiklerini söyledi.

DHA