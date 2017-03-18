Lösemiyi yendi polis eskortuyla götürüldüğü evinde grip olunca öldü

ADANA'da 2,5 yıl önce yakalandığı lösemiyi yenip, taburcu olduğu hastaneden polis eskortu eşliğinde evine götürülen Suriyeli 6 yaşındaki Mustafa Sincar, gribe bağlı yüksek ateş ve halsizlik şikayeti ile kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde oturan Suriyeli İbrahim ve Türkiye Sincar çiftinin rahatsızlanan oğlu Mustafa'nın yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle götürüldüğü hastanede lösemi olduğu ortaya çıktı. Mustafa Sincar, özel bir hastanede tedaviye alındı ve 2.5 yıllık süreci ardından sağlığına kavuştu. Mustafa Sincar'ın en büyük hayali ise polislerle tanışıp, ekip aracına binmek olduğunu öğrenen Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla küçük çocuk, 3 Mart'ta evine kadar eskort eşliğinde götürüldü.

Hastalıktan kurtulan Mustafa Sincar, ancak evinde rahatsızlandı. 16 Mart'ta ateşi çıkan küçük çocuk, lösemi tedavisi olduğu hastaneye kaldırıldı. Acil müdahaleye alınan Mustafa Sincar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Lösemi hastalığı nedeniyle bağışıklık sistemi zayıf olan ve bu yüzden yakalandığı gribal enfeksiyon sonucu öldüğü belirtilen Mustafa Sincar'ın cenazesi Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baba İsmail Sincar, oğlunun 2.5 yıldır lösemi ile mücadele ettiğini belirterek, "Hem bizim hem de doktorların oğlumdan umudu kestiğimiz dönemde Mustafa ilaç tedavisine cevap vererek lösemiyi yendi. Daha sonrada hayalini polisler gerçekleştirip eve getirdik. Bu duruma da oğlum çok mutlu oldu. Oğlum soğuk algınlığı geçirip grip oldu. Rahatsızlığı artınca hastaneye götürdük ama bu kez kurtaramadık. Oğlumun hem kurtuluşu hem de ölümü inanılmaz oldu" diye konuştu.

DHA