Lukaşenko: 'Belarus'ta silahlı provokasyon hazırlığındaki Ukraynalılar yakalandı'

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde silahlı provokasyon hazırlığında olan Ukraynalı militanların gözaltına alındığını açıkladı.

Belarus basınında yer alan haberlere göre, Belarus’ta iktidar karşıtı provokasyon hazırlıklarının zaman zaman gün yüzüne çıktığını belirten Lukaşenko, “Kampalarda silahlı eğitim yapan onlarca militanı yakaladık. Kamplardan biri Bobruysa ve Osipoviçi bölgelerinde, diğerleri ise Ukrayna’da. Finansman desteğini Polonya ve Litvanya üzerinden sağlıyorlardı. Silahlı provokasyon hazırlığında olan onlarca miltanı şu sıralar yakaladık” dedi.

Belarus kamuoyunun konuyla ilgili geniş olarak bilgilendirileceğini belirten Lukaşenko, “Gerçek Belaruslara teşekkür ediyorum. AB’de yaşayan bir kadın, elçiliğimize giderek, provokasyon hazırlığını haber verdi ve bunun üzerine harekete geçtik” diye konuştu.

Belarus lideri, militanların hangi ülkelerden geldiklerinin ve maddi destek aldıklarının detaylı olarak inceleneceğini söyledi.

Daha önce Ukrayna’nın, Belarus sınırında güvenlik önlemlerini artırdığı açıklanmıştı.

DHA