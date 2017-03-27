Macaristan uyruklu TIR şoförü aracında ölü bulundu

DENİZLİ'deki bir lastik firmasına Macaristan'dan lastik getiren TIR şoförü Macaristan uyruklu 60 yaşındaki Jozsef Sıpos, park halindeki aracında ölü bulundu.

Macaristan'dan geçen cumartesi günü Denizli'deki bir oto lastik firmasına TIR'la lastik getiren Jozsef Sıpos'a ulaşamayan şirket yetkilileri, bugün Denizli'deki firmayı aradı. Sümer Mahallesi Üçüncü Sanayi Sitesi'ndeki lastik firması çalışanları, işyerinin önünde park halinde bulunan LKU- 356 Macaristan plakalı TIR'ı camından kontrol etti. Çalışanlar şoför Jozsef Sıpos'u, şoför bölümünün arkasında hareketsiz şekilde yattığını gördü. Uyandırılmak istenen Sıpos'un tepki vermemesi üzerine durum polis, sağlık ve itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, TIR'ın camını kırıp kapıyı açtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Sıpos'un öldüğünü belirlendi. Sıpos'un yastığında kan lekelerine rastlandı. Vücudunda kesici ve delici yara izi bulunmayan Sıpos'un cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Sıpos'un beyin kanaması geçirdiğinin sanıldığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA