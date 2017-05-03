Macarlar’dan, Kayseri’nin organize besi projesine biyogaz tesisi teklifi

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirmeyi planladığı Beydeğirmeni Organize Besi Bölgesi Projesi'ne Macarlar'ın ortak olmak istedikleri ifade edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, proje kapsamında Macarlar'ın Biyogaz Tesisi kurmak için kendilerine teklifte bulunduklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi hayvancılığı geliştirmek için Beydeğirmeni Organize Besi Projesi'ni hayata geçirmek için çalışma yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belirlenen 5,5 milyon metrekarelik arazinin tüm altyapısını belediye olarak yapacaklarını ve besicilik yapacak olan üreticilere tahsis edeceklerini ifade etti.

Beydeğirmeni bölgesinde 80 bin baş hayvanın besisinin yapılacağını ifade eden Çelik, “Amacımız, bu gibi projelerle insanları doğdukları yerlerde doyurmak, oralarda yaşamalarını sağlamak” dedi. Beydeğirmeni projesinde son aşamaya gelindiğini kaydeden Çelik, “Büyük bir iş. Kayseri'de 1'inci OSB, 2'inci OSB ve 3'üncü OSB gibi güçlü ve değer yaratacak, katma değer koyacak proje. 5,5 milyon metre kare bir araziden bahsediyorum” diye konuştu.

Kayseri'nin birçok ile göre şanslı olduğunu anlatan Çelik, “Sucuk ve pastırma üretiminden dolayı etin tüketildiği merkez konumundayız. Yani pazar hazır. Biz de bu işi geliştirerek, köylümüzün bir arada ve tertemiz mekanlarda bu işi yapmasını istiyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik'te projeyi sunduğumda çok heyecanlandı. ‘Biz de katkı verelim, projenin içinde olalım' dedi. Bunun yanında Felahiye'ye yapacağımız toplu ahır projesini de Bakanımız beğendi” dedi.

“MACARLAR PROJEMİZE ÖZEL İLGİ DUYUYOR”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirmeyi planladığı Beydeğirmeni Organize Besi Bölgesi Projesi'ne Macarlar'ın da ortak olmak istedikleri ifade eden Başkan Çelik, proje kapsamında Biyogaz Tesisi kurmak için Büyükşehir'e teklifte bulunduklarını söyledi. Çelik, şöyle konuştu:

“Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss, bir süre önce beni ziyarete geldi. Ziyarette yaptığımız ve yapacağımız projeler hakkında kendisine bilgi verdim. Özellikle hayata geçireceğimiz ve proje konusunda sona geldiğimiz Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi'ne yoğun ilgi gösterdiler. Çünkü ülkelerinde özellikle hayvansal atıklardan elde edilen Biyogaz konusunda çok iyiler. Önümüzdeki dönem bizi Macaristan'a davet ettiler, bu yönde yapılan tesislerde incelemeler yapmamızı istediler. Bizim orda yaptığımız işleri bir görün dediler. Biz de bu projede işin bir tarafında olalım diye de teklifte bulundular. Avrupa Birliği ile ilgili de yapılacak görüşmelerde bu projeye destek olunursa, çünkü aynı zamanda çevreci bir proje biz de niye olmasın dedik. Macaristan'dan da gelsinler, Almanya'dan da, İtalya'dan da gelsinler, ilgilensinler. Bu çerçevede Macaristan cephesi özellikle projenin Biyogaz üretimi tarafında heyecan duydular. Biz de örnek bir tesis yapalım teklifinde bulundular. Bu projelere özel ilgi duyuyorlar. Olabilir, iş birliği yapabiliriz. Önümüzdeki günlerde bir mutabakat sağlarsak bir arada oluruz.”

DHA