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Manisa Haberi: Maden işçisi kalp krizinden öldü

Maden işçisi kalp krizinden öldü

13:244 Nisan 2017
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Maden işçisi kalp krizinden öldü
Maden işçisi kalp krizinden öldü

MANİSA'nın Soma ilçesinde, bir kömür ocağında, mesai bitiminde fenalaşan 37 yaşındaki İbrahim Acar, ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken yolda kalp krizinden yaşamını yitirdi.
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin Işıklar Maden Ocağı'nda çalışan İbrahim Acar, dünkü 16.00-24.00 vardiyasını tamamlayıp, evine gitmek için servis araçlarının bulunduğu alana gittiği sırada aniden fenalaştı. Çalışma arkadaşları durumu maden ocağının revirine bildirdi. Buradan gelen ambulansla Soma Beşyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen evli ve iki çocuk babası Acar, yolda kalp krizinden yaşamını yitirdi. Acar'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, Acar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

 

DHA

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