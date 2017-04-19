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Kütahya Haberi: Maden işçisi, otel odasında ölü bulundu

Maden işçisi, otel odasında ölü bulundu

18:2819 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Maden işçisi, otel odasında ölü bulundu
Maden işçisi, otel odasında ölü bulundu

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde maden işçisi 57 yaşındaki Mustafa Çetin, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Borsa Sokak'taki bir otelde meydana geldi. Otelin 4'ncü katındaki odada kalan maden işçisi Mustafa Çetin'den uzun süre haber alamayan otel yetkilileri odaya girdi. Çetin'i yatakta hareketsiz halde bulan otel görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Mustafa Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kütahya nüfusuna kayıtlı Çetin'in cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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