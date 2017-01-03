Maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi öldü

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında çalışan 32 yaşındaki Ayhan Badurlu, üretim sırasında tavandan kopan kaya parçasının altında kalarak öldü.

Kaza, sabaha karşı 04.00 sıralarında TTK Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında yerin 360 metre altında meydana geldi. 24.00- 08.00 vardiyasında çalışan Ayhan Badurlu'nun üzerine, kömür kazdığı sırada tavandan kopan kaya parçası düştü. İş arkadaşları tarafından hareketsiz halde ocaktan çıkarılan Ayhan Badurlu'nun sağlık ekibince yapılan kontrolünde öldüğü belirlendi. 8 yıllık madenci Badurlu'nun cesedi, yapılan incelemeden sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, Ayhan Badurlu’nun 'Başyukarı' denilen arında kazı yaptığı sırada kafasına büyük taş parçasının düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Demirci, "Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.

'HAYALLERİNİ BIRAKIP GİDERSİN'

Ahmet Badurlu'nun, geçen Aralık ayında sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasında, "Birgün olur götürürler evinden. Allah’ın adını bırakma dilinden. Kurtuluş yok Azrailin elinden. Dünya kadar malın olsa ne fayda" yazılı mezar taşı ı paylaştığı görüldü. Badurlu’nun ölüm haberi üzerine Facebook sayfasında üzüntüsünü paylaşan arkadaşlarından İkbal Kalaycı ise şunları yazdı:

"Meçhule gidersin her gün döneceğini bilmeden. Hayallerini bırakıp gidersin, umutlarını bırakıp gidersin, her şeyini bırakıp gidersin. Ve bir gün o hayallerin seni mutlu etsin diye dua edersin. Gidersin başında bir fener. Elinde bir kazma ocaĝa gidersin. Çıkacağını bilmeden, olacağı bilmeden. Bir hayal için, bir umut için, çocukların için, ailen için ocağa gidersin. Ve bir gün kötü haberin gelir. 'Ocakta kalmış' derler ya o gün hayallerini bırakıp gidersin."

DHA