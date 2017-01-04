Maden ocağındaki iş kazasında ölen madenci toprağa verildi

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında üretim sırasında tavandan düşen kaya parçasının altına kalarak ölen maden işçisi 32 yaşındaki Ayhan Badurlu, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün sabaha karşı TTK Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında, yerin 200 metre altında meydana gelen iş kazasında, kömür üretiminde çalışan Ayhan Badurlu’nun üzerine tavandan kopan kaya parçası düştü. Ocakta hayatını kaybeden Badurlu için Gökçebey İlçesi Çukur Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Madencinin cenazesi, evinin önünde helallik alınması ardından köy camisine götürüldü. Cenaze namazına TTK Genel Müdürü Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, iş arkadaşları ve yakınları katıldı. Badurlu’nun cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

KURA İLE İŞE GİRMİŞTİ

2013 yılında Arzu Gökmen Badurlu ile evlenen ve 3 aylık kızı olan Ayhan Badurlu, 2009'da 4 metrelik maden direği taşıyıp kazma ve kürek sallayarak geçtiği mülakatın ardından noter huzurunda yapılan kura çekilişiyle TTK'da işe girmeye hak kazanmıştı. O zaman işe giren 3 bin işçi arasında yer alan Badurlu'nun ölümü yakınları ile birlikte iş arkadaşlarını da üzdü.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Ayhan Badurlu’yu toprağa vermenin acısını yaşadıklarını söyleyerek, "Gerçekten çok zor bir durum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kardeşimiz çalışkan, dürüst bir insandı. Tüm çalışanlarımız öyle ama bu kardeşimizin durumu çok daha farklıydı. Allah mekanını cennet eylesin. Tüm çalışanlarımıza yaradan mevlam kazasız günler nasip etsin inşallah" dedi.

DHA